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Круценко Андрей Иосифович

Место рождения

Шестаково, Черкаська область

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Шестаково, Черкаська область
Бракосочетание
17.01.1865

Жена: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.09.1865

Дочь: (Круценко) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.07.1869

Дочь: (Круценко) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.10.1870

Сын: Круценко Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.07.1877

Сын: Круценко Илья Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.04.1880

Дочь: (Круценко) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Шестаково, Черкаська область

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