Круценко Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1865
Рождение ребёнка
17.09.1865
Дочь: (Круценко) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна
Рождение ребёнка
26.07.1869
Дочь: (Круценко) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна
Рождение ребёнка
20.10.1870
Сын: Круценко Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна
Рождение ребёнка
20.07.1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1880
Дочь: (Круценко) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна