Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Крыжиновский Феодосий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1865

Муж: Круценко Андрей Иосифович

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.09.1865

Дочь: (Круценко) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.07.1869

Дочь: (Круценко) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.10.1870

Сын: Круценко Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович

Шестаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.04.1880

Дочь: (Круценко) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович

Шестаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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