Круценко (Крыжиновская) Прасковья Феодосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Крыжиновский Феодосий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1865
Рождение ребёнка
17.09.1865
Дочь: (Круценко) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
26.07.1869
Дочь: (Круценко) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
20.10.1870
Сын: Круценко Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
08.04.1880
Дочь: (Круценко) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Круценко Андрей Иосифович
Смерть
Неизвестно