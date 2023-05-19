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Торопов Петр Гаврилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Торопов Гаврило Иванович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, дело99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Торопов Василий Петрович

Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Торопов Павел Петрович

Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Торопов Иван Петрович

Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Акилина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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