Торопов Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Торопов Гаврило Иванович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, дело99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Торопова Акилина Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно