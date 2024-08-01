Шулепова (Плетенева) Матрона
Место рожденияп. Над Средней Веретеей
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Плетенев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иона
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шулепов Данил
Отец ребёнка: Шулепов Иона
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: (Шулепова) Домна
Отец ребёнка: Шулепов Иона
Смерть
Неизвестно