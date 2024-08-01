Шулепова (Плетенева) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Плетенева) Матрона

Место рождения

п. Над Средней Веретеей

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Плетенев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иона

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шулепов Данил

Отец ребёнка: Шулепов Иона

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: (Шулепова) Домна

Отец ребёнка: Шулепов Иона

Смерть
Неизвестно

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