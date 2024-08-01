Шулепов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепов Данил

Шулепов Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Шулепов Иона

Мать: Шулепова (Плетенева) Матрона

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Шулепов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шулепов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шулепов Ларион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шулепов Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.