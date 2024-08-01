Шулепов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Шулепов Иона
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Шулепов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Шулепов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Шулепов Ларион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шулепов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно