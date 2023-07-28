Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

29.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Юринов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.

Сын: Юринов Платон Фёдорович

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.

Дочь: Жгун Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Дочь: Юринова Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Дочь: Юринова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.

Сын: Юринов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Сын: Юринов Даниил Фёдорович

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1892 ст.

Сын: Юринов Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.

Дочь: Юринова Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.

Дочь: Юринова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Фёдор Семёнович

Смерть
29.03.1902 ст.
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд