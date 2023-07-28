Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти29.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Юринов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.
Дочь: Жгун Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.
Дочь: Юринова Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.
Дочь: Юринова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
10.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.
Дочь: Юринова Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.
Дочь: Юринова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Юринов Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1902 ст.