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Юринов Фёдор Семёнович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринов Семён Емельянович

Мать: не указана

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Юринов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.

Сын: Юринов Платон Фёдорович

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.

Дочь: Жгун (Юринова) Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Дочь: Юринова Ульяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Дочь: Юринова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.

Сын: Юринов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Сын: Юринов Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1892 ст.

Сын: Юринов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.

Дочь: Юринова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.

Дочь: Юринова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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