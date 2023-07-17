Юринов Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Юринов Семён Емельянович
Мать: не указана
Сын: Юринов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Жгун (Юринова) Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Юринова Ульяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Юринова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Юринова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Юринова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Юринова (Казакевич) Анастасия Фёдоровна