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Федор Алексеевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Алексей Матвеевич

Мать: Мария Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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