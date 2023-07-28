Шаламова (Занина) Стефанида Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Занина) Стефанида Филиппова

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Занин Филипп Тимофеев

Мать: Занина (пелевина) Степанида Петрова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1830

Дочь: Мария Мокеева

Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1831

Дочь: Ирина Мокеева

Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1832

Дочь: Агапия Мокеева

Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Мокей Яковлев

Смерть
Неизвестно