Шаламова (Занина) Стефанида Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
01.04.1830
Дочь: Мария Мокеева
Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев
Рождение ребёнка
08.04.1831
Дочь: Ирина Мокеева
Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев
Рождение ребёнка
09.04.1832
Дочь: Агапия Мокеева
Отец ребёнка: Шаламов Мокей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно