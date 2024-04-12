Занина (Пелевина) (Пелевина) Степанида Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Стефанида Филиппова
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Бракосочетание
11.02.1807
Рождение ребёнка
16.11.1807
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Рождение ребёнка
28.11.1808
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Рождение ребёнка
08.11.1810
Дочь: Шаламова (занина) Степанида Филиппова
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Рождение ребёнка
23.04.1812
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Рождение ребёнка
19.05.1813
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев
Смерть
Неизвестно