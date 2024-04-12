Занина (Пелевина) (Пелевина) Степанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Пелевина) (Пелевина) Степанида Петрова

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Место рождения

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Стефанида Филиппова

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1807

Муж: Занин Филипп Тимофеев

Рождение ребёнка
16.11.1807

Дочь: Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1808

Сын: Занин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1810

Дочь: Шаламова (занина) Степанида Филиппова

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1812

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1813

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Занин Филипп Тимофеев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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