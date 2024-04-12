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Шаламов Мокей Яковлев

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

26.04.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Шаламов - Занин Яков Кириллов

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1830

Дочь: Мария Мокеева

Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1831

Дочь: Ирина Мокеева

Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1832

Дочь: Агапия Мокеева

Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Стефанида Филиппова

Смерть
26.04.1832
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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