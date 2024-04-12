Шаламов Мокей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти26.04.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Шаламов - Занин Яков Кириллов
Рождение ребёнка
01.04.1830
Дочь: Мария Мокеева
Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова
Рождение ребёнка
08.04.1831
Дочь: Ирина Мокеева
Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова
Рождение ребёнка
09.04.1832
Дочь: Агапия Мокеева
Мать ребёнка: Шаламова Стефанида Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1832
Причина смерти: от горячки