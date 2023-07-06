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Золотухин Владимир Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1959

Дата смерти

15.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: Золотухин Леонид Иванович

Мать: Золотухина Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.11.1983

Сын: Золотухин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шегутова Галина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Золотухина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шегутова Галина Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шегутова Галина Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шегутова Галина Иннокентьевна

Смерть
15.07.1991