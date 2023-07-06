Золотухин Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1959
Дата смерти15.07.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Рождение ребёнка
04.11.1983
Сын: Золотухин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шегутова Галина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Золотухина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шегутова Галина Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1991