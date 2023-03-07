Исакова (Привалова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Приваловъ Исакъ
Мать: Привалова Домна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Косарева Марія
Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Исаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Исаковъ Андрей
Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ