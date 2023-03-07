Исакова (Привалова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Привалова) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Приваловъ Исакъ

Мать: Привалова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Косарева Марія

Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Исаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Исаковъ Андрей

Отец ребёнка: Исаковъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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