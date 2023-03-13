Суровцовъ Їоаннъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Суровцовъ Їоаннъ
Мать: Суровцова Матрена
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Суровцова Екатерина
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Суровцова Марія
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1912
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Анна
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія