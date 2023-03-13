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Суровцовъ Їоаннъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Суровцовъ Їоаннъ

Мать: Суровцова Матрена

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Денисова Ѳеодосія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Суровцова Екатерина

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Суровцова Марія

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
1912

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцова Анна

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

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