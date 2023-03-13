Денисова (Суровцова) Ѳеодосія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Денисовъ Василій
Мать: Денисова Домна
Бракосочетание
21.01.1901
Муж: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Суровцова Екатерина
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Суровцова Марія
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1912
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ