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Ломаско Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1940

Дата смерти

31.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1940

Отец: Ломаско Виктор

Мать: Мартынова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1965

Дочь: Копытцева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ломаско Галина Александровна

Рождение ребёнка
11.03.1976

Сын: Ломаско Виктор Александрович

Мать ребёнка: Ломаско Галина Александровна

Смерть
31.05.2021
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