Ломаско Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1940
Дата смерти31.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1940
Отец: Ломаско Виктор
Мать: Мартынова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1965
Дочь: Копытцева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ломаско Галина Александровна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Сын: Ломаско Виктор Александрович
Мать ребёнка: Ломаско Галина Александровна
Смерть
31.05.2021