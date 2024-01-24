Копытцева Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965
Рождение ребёнка
14.01.1985
Сын: Копытцев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Копытцев Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
28.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Алексей Альбертович
Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно