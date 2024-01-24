Копытцева Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытцева Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965

Отец: Ломаско Александр Викторович

Мать: Ломаско Галина Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1985

Сын: Копытцев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Копытцев Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
28.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Алексей Альбертович

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копытцев Алексей Анатольевич

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