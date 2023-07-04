Коноплёва Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Дочь: Коноплёва Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Фёдор Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Дочь: Коноплёва Феофания Фёдоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Фёдор Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно