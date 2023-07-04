Коноплёва Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.
Дочь: Коноплёва Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Дочь: Коноплёва Феофания Фёдоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно