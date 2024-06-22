Таскин Иннокентий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Дочь: Ананьина (Таскина) Елена Иннокентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.
Сын: Таскин Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно