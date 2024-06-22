Таскин Иннокентий Георгиевич 05.02.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таскин Иннокентий Георгиевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Дочь: Ананьина (Таскина) Елена Иннокентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.

Сын: Таскин Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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