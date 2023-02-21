Русанов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Сарапульские мещане: | Иван Русанов и Петр Судоков | по невесте: мещане Николай Русанов и Григорий Русанов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно