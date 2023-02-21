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Русанов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1850

Жена: Русанова Капитолина Сергеевна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Сарапульские мещане: | Иван Русанов и Петр Судоков | по невесте: мещане Николай Русанов и Григорий Русанов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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