Русанова (Татаринова) Капитолина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
15.01.1850
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Сарапульские мещане: | Иван Русанов и Петр Судоков | по невесте: мещане Николай Русанов и Григорий Русанов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно