Русанова (Татаринова) Капитолина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Татаринова) Капитолина Сергеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Татаринов Сергей Степанович

Мать: Татаринова Татьяна Зотична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.01.1850

Муж: Русанов Андрей Григорьевич

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе Сарапульские мещане: | Иван Русанов и Петр Судоков | по невесте: мещане Николай Русанов и Григорий Русанов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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