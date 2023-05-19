Артемиева (Савинова) Наталья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиева (Савинова) Наталья Евстафьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.05.1858 ст.

Муж: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.

Сын: Артемиев Михаил Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1861 ст.

Сын: Артемиев Гавриил Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1863 ст.

Сын: Артемиев Иоанн (Иван) Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1865 ст.

Сын: Артемиев Петр Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1867 ст.

Дочь: Артемиева Анна Феодотовна

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.

Сын: Артемиев Кондратий Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.

Сын: Артемиев Захар Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1876 ст.

Сын: Артемиев Роман Феодотович

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1878 ст.

Дочь: Артемиева Евдокия Феодотовна

Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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