Артемиева (Савинова) Наталья Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1858 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.
Сын: Артемиев Михаил Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
25.08.1861 ст.
Сын: Артемиев Гавриил Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
30.04.1863 ст.
Сын: Артемиев Иоанн (Иван) Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
14.06.1865 ст.
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
01.12.1867 ст.
Дочь: Артемиева Анна Феодотовна
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.
Сын: Артемиев Кондратий Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
24.03.1872 ст.
Сын: Артемиев Захар Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
30.09.1876 ст.
Сын: Артемиев Роман Феодотович
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Рождение ребёнка
21.02.1878 ст.
Дочь: Артемиева Евдокия Феодотовна
Отец ребёнка: Артемиев Феодот Доремидонтович
Смерть
Неизвестно