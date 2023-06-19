Артемиев (Доремидонтов) Петр Феодотович
Место рождения
Дата рождения14.06.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865 ст.
Бракосочетание
04.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.
Дочь: Артемиева-Доремидонтова Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Сын: Артемиев-Доремидонтов Анисим Петрович
Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Сын: Доремидонтов-Дербишин Матвей Петрович
Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна
Смерть
Неизвестно