Артемиев (Доремидонтов) Петр Феодотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиев (Доремидонтов) Петр Феодотович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.06.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865 ст.

Отец: Артемиев Феодот Доремидонтович

Мать: Артемиева Наталья Евстафьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1884 ст.

Жена: Галкина Евфросиния Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.

Дочь: Артемиева-Доремидонтова Пераскева Петровна

Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Артемиев-Доремидонтов Анисим Петрович

Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Сын: Доремидонтов-Дербишин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Галкина Евфросиния Матвеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно