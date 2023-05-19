Кузнецова (Хромова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Хромова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

22.06.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
26.04.2014

Муж: Кузнецов Алексей Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
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