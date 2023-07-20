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(Матвеева) Елена
(Матвеева) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай
Мать
Матвеева (Жукова) Любовь
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Николай
Мать:
Матвеева Любовь
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