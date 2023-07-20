Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев ? Клим
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Матвеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр
Мать ребёнка: Матвеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Матвеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Матвеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Матвеева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Любовь