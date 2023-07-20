Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев ? Клим

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Матвеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр

Мать ребёнка: Матвеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Матвеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Матвеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Матвеева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Любовь