Юферева (Маслова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Маслова) Нина

Место рождения

Д. Роздерягино Горьковской области Ветлужский р-н Макарьевский с/с

Дата рождения

28.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1938

Отец: Маслов Александр

Мать: Маслов Елизавета

Д. Роздерягино Горьковской области Ветлужский р-н Макарьевский с/с
Образование
С 1946 по 1951
начальная школа д.Раздерягино
начальное
Образование
С 1952 по 1954
Бурундучихинская общеобразовательная школа
семилетка
Работа или профессия
С 1955 по 1956
леспромхоз д.Раздерягино
Учетчик
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Бурундучихинский МЛП
десятник
Бракосочетание
04.06.1960

Муж: Юферев Герман

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Работа или профессия
С 1960 по 1965
лесозавод Бурундучихинского МЛП
мастер
Рождение ребёнка
02.04.1961

Дочь: Рыбальченко Галина

Отец ребёнка: Юферев Герман

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Работа или профессия
С 1966 по 1999
Канская трикотажная фабрика
упаковщица, контролер ОТК
Рождение ребёнка
05.04.1972

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Юферев Герман

Канск, город Канск, Красноярский край
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