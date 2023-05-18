Юферева (Маслова) Нина
Место рожденияД. Роздерягино Горьковской области Ветлужский р-н Макарьевский с/с
Дата рождения28.01.1938
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
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Рождение
28.01.1938
Отец: Маслов Александр
Мать: Маслов Елизавета
Д. Роздерягино Горьковской области Ветлужский р-н Макарьевский с/с
Образование
С 1946 по 1951
начальная школа д.Раздерягино
начальное
Образование
С 1952 по 1954
Бурундучихинская общеобразовательная школа
семилетка
Работа или профессия
С 1955 по 1956
леспромхоз д.Раздерягино
Учетчик
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Бурундучихинский МЛП
десятник
Бракосочетание
04.06.1960
Муж: Юферев Герман
д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Работа или профессия
С 1960 по 1965
лесозавод Бурундучихинского МЛП
мастер
Рождение ребёнка
02.04.1961
Дочь: Рыбальченко Галина
Отец ребёнка: Юферев Герман
д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Работа или профессия
С 1966 по 1999
Канская трикотажная фабрика
упаковщица, контролер ОТК
Рождение ребёнка
05.04.1972
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Юферев Герман
Канск, город Канск, Красноярский край