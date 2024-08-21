Котова Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1874 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1874 ст.
Отец: Андрей Исаевич
Мать: Матрена Герасимовна
Бракосочетание
По 1896
Рождение ребёнка
02.10.1896 ст.
Дочь: Котова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Дочь: Котова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1911 ст.
Дочь: Котова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Иванович
Смерть
После 1917
В исповедной 1917 жива