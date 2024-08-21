Котова Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Акилина Андреевна

Котова Акилина Андреевна

Место рождения

Кудеяровка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.06.1874 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1874 ст.

Отец: Андрей Исаевич

Мать: Матрена Герасимовна

Кудеяровка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
По 1896

Муж: Котов Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1896 ст.

Дочь: Котова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.01.1898 ст.

Сын: Котов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.

Сын: Котов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Дочь: Котова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.

Сын: Котов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1911 ст.

Дочь: Котова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
В исповедной 1917 жива

Мы используем куки для улучшения работы сайта.