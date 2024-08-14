Котов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1898 ст.
Дата смертиПосле 02.07.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898 ст.
Отец: Котов Николай Иванович
Мать: Котова Акилина Андреевна
Бракосочетание
С 1917 по 1918
Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна
256-1-282 слайд 133 ГАТО
Рождение ребёнка
21.03.1920
Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
02.07.1921
Сын: Котов Иван Иванович
Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна
256-1-283 слайд 103 ГАТО
Рождение ребёнка
26.10.1923
Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна
Смерть
После 02.07.1921
Ребенок в 1921 году