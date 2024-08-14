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Котов Иван Николаевич

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

31.01.1898 ст.

Дата смерти

После 02.07.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898 ст.

Отец: Котов Николай Иванович

Мать: Котова Акилина Андреевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
С 1917 по 1918

Жена: Котова Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-282 слайд 133 ГАТО
Рождение ребёнка
21.03.1920

Сын: Котов Николай Иванович

Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1921

Сын: Котов Иван Иванович

Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-283 слайд 103 ГАТО
Рождение ребёнка
26.10.1923

Сын: Котов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Котова Евдокия Терентьевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 02.07.1921
Ребенок в 1921 году

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