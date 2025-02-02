Чикин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии рядовой 9ого гренадерского Сибирского императорского высочества полка
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
30.01.1893
Мать ребёнка: Чикина (Воробьева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Чикина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чикина (Воробьева) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно