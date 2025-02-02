Чикин Иван Михайлович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чикин Иван Михайлович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии рядовой 9ого гренадерского Сибирского императорского высочества полка
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Чикина (Воробьева) Пелагея Ивановна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Чикин Василий Иванович

Мать ребёнка: Чикина (Воробьева) Пелагея Ивановна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Чикина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чикина (Воробьева) Пелагея Ивановна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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