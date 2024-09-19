Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авцынов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авцынов Иван Николаевич
Смерть
1991