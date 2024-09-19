Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авцынов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авцынов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авцынов Иван Николаевич

Смерть
1991

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