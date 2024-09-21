Авцынов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвцынов Иван Николаевич

Авцынов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1934

Дата смерти

28.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934

Отец: Авцынов Николай

Мать: Варвара Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
28.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Смерть
28.11.1981
Причина смерти: Несчастный случай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.