Авцынов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1934
Дата смерти28.11.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934
Отец: Авцынов Николай
Мать: Варвара Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
28.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Смерть
28.11.1981
Причина смерти: Несчастный случай