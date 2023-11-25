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Захаренко Вера Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

18.12.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Захаренко Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Захаренко Фёдор Михеевич

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Захаренко Сергей Михеевич

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1871 ст.

Сын: Захаренко Митрофан Михеевич

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1875 ст.

Сын: Захаренко Андрей Михеевич

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1878 ст.

Дочь: Захаренко Вера Михеевна

Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренко Михей Евсеевич

Смерть
18.12.1910 ст.
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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