Захаренко Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти18.12.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Захаренко Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Захаренко Сергей Михеевич
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1871 ст.
Сын: Захаренко Митрофан Михеевич
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1875 ст.
Сын: Захаренко Андрей Михеевич
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1878 ст.
Дочь: Захаренко Вера Михеевна
Отец ребёнка: Захаренко Михей Евсеевич
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1910 ст.
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд