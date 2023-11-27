Захаренко Евдокия Михеевна
Место рожденияСамодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Захаренко Михей Евсеевич
Мать: Захаренко Вера Семёновна
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1878 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1891 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно