Захаренко Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаренко Евдокия Михеевна

Захаренко Евдокия Михеевна

Место рождения

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1838 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Захаренко Михей Евсеевич

Мать: Захаренко Вера Семёновна

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1891 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close