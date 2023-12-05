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Жгун Варвара Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1887 ст.

Сын: Жгун Фёдор Ануфриевич

Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.

Сын: Жгун Семён Ануфриевич

Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.

Дочь: Киселёва Маланья Ануфриевна

Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгун Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Ануфрий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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