Жгун Варвара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.
Дочь: Киселёва Маланья Ануфриевна
Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгун Иван Ануфриевич
Отец ребёнка: Жгун Ануфрий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно