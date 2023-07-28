Максимчук Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчук Иван Петрович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Максимчук Евдокия Даниловна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мокрина Ивановна

Мать ребёнка: Максимчук Евдокия Даниловна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчук Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно