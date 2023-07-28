Максимчук Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Кристина Ивановна
Мать ребёнка: Максимчук Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мокрина Ивановна
Мать ребёнка: Максимчук Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно