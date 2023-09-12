Загородняя Оксана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1972
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972
Рождение ребёнка
08.06.1995
Дочь: Смирнова Александра Олеговна
Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
29.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.2004
Сын: Загородний Андрей Олегович
Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
16.11.2017
Сын: Загородний Артем Олегович
Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич