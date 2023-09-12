Загородняя Оксана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородняя Оксана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972

Отец: Саломатин Дмитрий Иванович

Мать: Саломатина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1995

Дочь: Смирнова Александра Олеговна

Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
29.01.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.2004

Сын: Загородний Андрей Олегович

Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Загородний Артем Олегович

Отец ребёнка: Загородний Олег Юрьевич

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