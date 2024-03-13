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Sack Jacob A

Место рождения

Hays, Ellis, Kansas, United States

Дата рождения

02.02.1913

Дата смерти

18.03.1949

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913

Отец: Sack Stephan

Мать: Sack Barbara

Hays, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1930
Pleasant Hill, Ellis, Kansas
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
18.03.1949
Hays, Ellis, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Saint Joseph Cemetery, Hays, Ellis, Kansas, United States
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