Sack Jacob A
Место рожденияHays, Ellis, Kansas, United States
Дата рождения02.02.1913
Дата смерти18.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913
Отец: Sack Stephan
Мать: Sack Barbara
Hays, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1930
Pleasant Hill, Ellis, Kansas
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
18.03.1949
Hays, Ellis, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Saint Joseph Cemetery, Hays, Ellis, Kansas, United States