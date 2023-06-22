Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смольнов Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1926
Сын: Кобляков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Кобляков Семен Ильич
Рождение ребёнка
04.01.1933
Дочь: Коблякова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кобляков Семен Ильич
Смерть
Неизвестно