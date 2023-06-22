Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смольнов Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Кобляков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Кобляков Семен Ильич

Рождение ребёнка
04.01.1933

Дочь: Коблякова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кобляков Семен Ильич

Смерть
Неизвестно