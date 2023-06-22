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Кобляков Семен Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобляков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Кобляков Григорий Семенович

Мать ребёнка: Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна

Рождение ребёнка
04.01.1933

Дочь: Коблякова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна

Смерть
Неизвестно