Кобляков Семен Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобляков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1926
Сын: Кобляков Григорий Семенович
Мать ребёнка: Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
04.01.1933
Дочь: Коблякова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Коблякова Смольнова Акулина Сидоровна
Смерть
Неизвестно