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Мартынович Петр Кузьмич

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

19.09.1922

Дата смерти

08.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1922

Отец: Мартынович Кузьма Степанович

Мать: Мартынович Елена Константиновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Военная служба
16.09.1942
Руденский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Руденский р-н
Военная награда
06.02.1943
Орден Красной Звезды
Получение воинского звания/чина
1943
лейтенант\; старший лейтенант\; ст. лейтенант
Военная награда
12.08.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
07.03.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
91 тбр 3 гв. ТА (91 тбр, 3 гв. ТА); 91 отбр (91 отбр); 91 тбр (91 тбр); СталФ (СталФ); 91 отбр 3 гв. ТА (91 отбр, 3 гв. ТА); 91 отбр 1 УкрФ (91 отбр, 1 УкрФ); Погиб
Смерть
08.03.1945
Лигниц, Германия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Legnica, Cmentarz Wojenny Armii Radzieckiej, Legnica, Lower Silesian Voivodeship, Poland
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