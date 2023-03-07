Пестов Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пестов Егор Гаврилов
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
Между 1821 и Неизвестно
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Гаврилова
Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Матрона Тихонова
Смерть
Неизвестно