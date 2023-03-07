Пестов Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пестов Парфен Гаврилов

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пестов Егор Гаврилов

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пестов Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
Между 1821 и Неизвестно

Сын: Пестов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пестов Ефимий Гаврилов

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Гаврилова

Мать ребёнка: Пестова Матрона Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Матрона Тихонова

Смерть
Неизвестно
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