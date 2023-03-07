Пестов Ефимий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Пестов Гаврил
Мать: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
09.03.1858 ст.
Мать ребёнка: Пестова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
17.06.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестова Акулина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно