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Пестов Ефимий Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1801 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

1858 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пестов Гаврил

Мать: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
09.03.1858 ст.

Сын: Пестов Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Пестова Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
17.06.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Акулина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Акулина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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