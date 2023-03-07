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Пестов Никифор Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пестов Гаврил

Мать: Пестова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пестов Павел Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Надежда Никифорова

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пестов Тарас Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пестов Даниил Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пестов Степан Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
15.02.1854 ст.

Сын: Пестов Поликарп Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
29.06.1856 ст.

Сын: Пестов Козьма Никифорович

Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Анна Козьмина

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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