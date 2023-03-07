Пестов Никифор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пестов Гаврил
Мать: Пестова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Надежда Никифорова
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пестов Даниил Никифорович
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пестов Степан Никифорович
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
15.02.1854 ст.
Сын: Пестов Поликарп Никифорович
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
29.06.1856 ст.
Сын: Пестов Козьма Никифорович
Мать ребёнка: Пестова Анна Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Анна Козьмина
Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно