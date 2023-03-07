Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна

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Место рождения

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
1822

Муж: Васнецов Василий Кузьмин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Васнецов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмин

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1894
село Мухино, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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