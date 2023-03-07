Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмин
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1894
село Мухино, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя