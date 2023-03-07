Гликерия Миронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1868
Муж: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1872
Сын: Захарий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно