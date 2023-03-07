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Гликерия Миронова

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон Осипов

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1868

Муж: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1872

Сын: Захарий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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