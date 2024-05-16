Артемьева Евдокия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Артемьев Федор Петрович

Отец ребёнка: Артемьев Петр Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Артемьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Артемьев Петр Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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