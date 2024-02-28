Червяк Анна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1892
Дата смерти21.05.1896
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892
Отец: Червяк Леонтий Васильевич
Мать: Червяк Дарья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PX-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-6G33
Смерть
21.05.1896
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW6-Y?cc=4133834