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Червяк Анна Леонтьевна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

09.09.1892

Дата смерти

21.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892

Отец: Червяк Леонтий Васильевич

Мать: Червяк Дарья Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PX-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-6G33
Смерть
21.05.1896
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW6-Y?cc=4133834
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