Дроздова Феодосия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Феодосия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1795

Дочь: Устиния (Михайлова)

Отец ребёнка: Дроздов Максим Данилин

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1798

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Дроздов Максим Данилин

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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