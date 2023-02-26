Дроздова Феодосия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1795
Дочь: Устиния (Михайлова)
Отец ребёнка: Дроздов Максим Данилин
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1798
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Дроздов Максим Данилин
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно