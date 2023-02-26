Дроздов Максим Данилин
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1795
Дочь: Устиния (Михайлова)
Мать ребёнка: Дроздова Феодосия Никитина
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1798
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Дроздова Феодосия Никитина
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1811
в д.Астапенки
Смерть
Неизвестно