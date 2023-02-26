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Дроздов Максим Данилин

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1795

Дочь: Устиния (Михайлова)

Мать ребёнка: Дроздова Феодосия Никитина

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1798

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Дроздова Феодосия Никитина

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1811
в д.Астапенки
Смерть
Неизвестно
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